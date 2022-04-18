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Окупанти почали обережніше атакувати. Бояться, що не залишиться, кому наступати, - Зеленський

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 23:27
Окупанти почали обережніше атакувати. Бояться, що не залишиться, кому наступати, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сході та півдні України окупанти намагаються атакувати трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб зайти туди основними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Мабуть, російські генерали, які звикли не брати до уваги будь-які втрати, вбили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться діяти обережніше, тому що нікого не залишиться, щоб наступати. Але нехай не думають, що це допоможе їм. Це тільки питання часу, коли наша держава буде звільнена від окупантів", - підкреслив Президент України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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