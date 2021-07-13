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Наразі немає консенсусу серед членів НАТО щодо надання ПДЧ Україні, - посол Франції

Автор: РБК-Україна

Наразі немає консенсусу серед членів НАТО щодо надання ПДЧ Україні. Країна повинна зосередитися на внутрішньому процесі реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Франції в Україні Етьєн де Понсена в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, надання ПДЧ Україні - це не питання Франції чи деяких інших країн.

"Ми віддаємо перевагу та наполягаємо на реалізації того, що було вирішено минулого року, зокрема, в рамках Розширеного партнерства між НАТО та Україною", - зазначив він.

Понсен наголошує, для отримання ПДЧ та членства в НАТО Україна має збудувати консенсус.

"Наразі консенсус, як я вже говорив, полягає у реалізації того, що існує, про що вже було заявлено, зокрема, в заключному комюніке саміту НАТО в Брюсселі. Тож давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка наразі не є реалістичною", - сказав де Понсен.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський заявив, що хотів би отримати конкретний перелік реформ, які потрібні для вступу України в НАТО.

Спецпредставник генсека НАТО відповів, що "це так не працює" і такого переліку немає. А також, що не тільки Україна повинна бути готова до вступу в Альянс, але і НАТО має бути готовим прийняти Україну.

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