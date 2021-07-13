Наразі немає консенсусу серед членів НАТО щодо надання ПДЧ Україні, - посол Франції

За його словами, надання ПДЧ Україні - це не питання Франції чи деяких інших країн.

"Ми віддаємо перевагу та наполягаємо на реалізації того, що було вирішено минулого року, зокрема, в рамках Розширеного партнерства між НАТО та Україною", - зазначив він.

Понсен наголошує, для отримання ПДЧ та членства в НАТО Україна має збудувати консенсус.

"Наразі консенсус, як я вже говорив, полягає у реалізації того, що існує, про що вже було заявлено, зокрема, в заключному комюніке саміту НАТО в Брюсселі. Тож давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка наразі не є реалістичною", - сказав де Понсен.