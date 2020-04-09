"Зараз не до винесення уроків": генсек ООН відповів на критику на адресу ВООЗ

Генсек ООН Антоніу Гутерріш у відповідь на критику роботи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) під час пандемії коронавірусної інфекції закликав поки що не займатися визначенням того, хто виконав свою роботу, а проявити єдність у боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Associated Press.

Гутерріш зазначив, зараз не час для того, щоб "робити уроки", однак коли пандемія закінчиться, потрібно буде вивчити, як саме інфекція з'явилася і так швидко поширилася.

"Зараз час для єдності - для того, щоб міжнародне співтовариство працювало разом, щоб зупинити вірус і звести нанівець негативні наслідки", - заявив він.

Гутерріш додав, що ситуація з коронавірусом нового типу "безпрецедентна для нашого часу і тому вимагає безпрецедентної відповіді".

Нагадаємо, сенатор-республіканець США Березня Максалли заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреисус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу.

У зв'язку з цим, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.