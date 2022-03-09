В Сєвєродонецьку російська армія за добу зруйнувала 63 будинки. Знайдені тіла 10 загиблих
Російські війська за останню добу завдали три масштабні удари по місту Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті обстрілів загинуло мінімум 10 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая.
За добу окупанти зруйнували частково та повністю 63 житлових будинки. Вже сьогодні зранку загарбники вели обстріл житлового кварталу між шосе Будівельників та вулицею Курчатова. Вчора ворожі снаряди потрапили в дитячий садок, магазини та автомобіль швидкої допомоги.
"Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни... Людей охоплює страх, на що і розраховують росіяни, які намагаються нас зламати. Зламати на фронті вони не в змозі, тому зриваються на звичайних громадянах та їх домівках. Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб. Одну жінку росіяни вбили у Міжнародний жіночий день на вулиці 8 березня в Сєвєродонецьку", - зазначив Гайдай.
Крім того, загарбники атакували Лисичанськ та Рубіжне, в наслідок чого двоє людей загинули.
Нагадаємо, вночі окупанти розстріляли обстріляли місто Лебедин Сумської області, 5 осіб отримали поранення.
Крім того, війська РФ завдали авіаудару по селу Донець Харківської області, загинули 2 людей, серед них дитина.
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