В Северодонецке российская армия за сутки разрушила 63 дома. Найдены тела 10 погибших
Российские войска за последние сутки нанесли три масштабных удара по городу Северодонецк Луганской области. В результате обстрелов погибло минимум 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.
За сутки оккупанты разрушили частично и полностью 63 жилых дома. Уже сегодня утром захватчики вели обстрел жилого квартала между шоссе Строителей и улицей Курчатова. Вчера вражеские снаряды попали в детский сад, магазины и автомобиль скорой помощи.
"Северодонецк пережил самые страшные сутки за время войны... Людей охватывает страх, на что и рассчитывают россияне, пытающиеся нас сломать. Сломать на фронте они не в состоянии, поэтому срываются на обычных гражданах и их домах. Найдены тела десяти погибших, ранения получили девять человек. Одну женщину россияне убили в Международный женский день на улице 8 марта в Северодонецке", - отметил Гайдай.
Кроме того, захватчики атаковали Лисичанск и Рубежное, в результате чего два человека погибли.
Напомним, ночью оккупанты расстреляли обстрелявших город Лебедин Сумской области, 5 человек получили ранения.
Кроме того, войска РФ нанесли авиаудар по селу Донец Харьковской области погибли 2 человека, среди них ребенок.
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