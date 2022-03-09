В Сумській області окупанти обстріляли житлові будинки: постраждали 5 осіб

Російські загарбники в ніч на 9 березня обстріляли місто Лебедин Сумської області. В результаті дій окупантів постраждали 5 осіб, з них 2 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Під час бомбардувань буди знищені 2 будинки. З-під завалів вдалося евакуювати 5 осіб, з них 2 детей.

Зазначається, що російська авіація обстріляла будинки на вулиці Шевченка. Через це виникли пожежі. На місце подій прибув загін рятувальників.

Нагадаємо, сьогодні в Сумах продовжать роботу гуманітарного коридору. Він буде працювати з 9:00 до 21:00.

Раніше ми повідомляли, що в Житомирській області окупанти завдали авіаудару по приватних будинках.

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