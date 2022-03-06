RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Сєвєродонецьку частина мешканців залишилася без води

Автор: Наталія Юрченко

Через ворожі обстріли міста Сєвєродонецьк в Луганській області в неділю, 6 березня, були знеструмлена насосна станція. В результаті частина жителів лишилася без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сєвєродонецьку міську військово-цивільну адміністрацію.

"6 березня: внаслідок пошкодження лінії електропередач знеструмлена КНС (насосна станція), в більшій частині міста немає води", - йдеться у повідомленні.

Місцеві комунальники найближчим часом проведуть ремонтні роботи на високовольтній мережі ЛЕО та відновлять постачання води.

Нагадаємо, що після обстрілів російських окупантів Запорізької АЕС місто Енергодар залишилося без тепла та водопостачання.

Водночас працівники Курахівської ТЕС забезпечили жителів міста питною водою з фільтрувальної станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України