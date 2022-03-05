Енергетики Курахівської ТЕС забезпечили жителів Курахово питною водою, - мер

Про це написав мер Курахово Роман Падун у Facebook .

"Спільно із енергетиками ДТЕК Курахівської ТЕС організували підвіз питної води з фільтрувальної станції. Воду можна отримати в пунктах розливу. Дякую енергетикам, які оперативно відгукнулися на наші прохання та допомогу", - написав він.

Падун підкреслив, що раніше постачання канальної води з Південнодонбаського водогону було припинено внаслідок обстрілів.