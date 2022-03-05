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Енергетики Курахівської ТЕС забезпечили жителів Курахово питною водою, - мер

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Курахово, Субота 05 березня 2022 16:53
Енергетики Курахівської ТЕС забезпечили жителів Курахово питною водою, - мер Фото: енергетики Курахівської ТЕС забезпечили жителів Курахово питною водою (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Працівники ДТЕК Курахівська ТЕС забезпечили жителів міста питною водою з фільтрувальної станції ТЕС.

Про це написав мер Курахово Роман Падун у Facebook.

"Спільно із енергетиками ДТЕК Курахівської ТЕС організували підвіз питної води з фільтрувальної станції. Воду можна отримати в пунктах розливу. Дякую енергетикам, які оперативно відгукнулися на наші прохання та допомогу", - написав він.

Падун підкреслив, що раніше постачання канальної води з Південнодонбаського водогону було припинено внаслідок обстрілів.

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