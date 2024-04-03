Северодонецк, Красноград и Ватутино переименуют. В Раде выбрали новые названия
В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сел в разных областях Украины. Среди прочего новые названия получат Красноград, Северодонецк и Ватутино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Романа Лозинского.
По его словам, семь городов и 44 села/поселка будут переименованы в рамках процедуры деколонизации.
Среди прочего, планируются следующие переименования:
- Першотравенск (Днепропетровская область) - Шахтерское;
- Красноград (Харьковская область) - Берестын;
- Первомайский (Харьковская область) - Златополь;
- Первомайск (Луганская область) - Сокологорск;
- Ватутино (Черкасская область) - Багачево;
- Дружба (Сумская область) - Журавское;
- Северодонецк (Луганская область) - Сиверскодонецк.
Деколонизация Украины
В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.
Уже 27 июля 2023 года этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.
Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Недавно профильный комитет Верховной рады утвердил переименование Броваров, Павлограда и Червонограда.
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