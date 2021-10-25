"Північний потік-2" не запрацює до березня 2022 року, - Держдеп США

Сертифікація Німеччиною і Єврокомісією газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися до березня 2022 року. І якщо Росія має запаси газу для цього трубопроводу, то вона повинна збільшити постачання в Європу за існуючими маршрутами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву старшого радника Держдепу США Амоса Хохштейна .

За його словами, схвалення Німеччиною та Європейською комісією "Північного потоку-2" може затягнутися до березня наступного року. Тому, зазначив Хохштейн, якщо Росія заявляє, що може швидко збільшити постачання газу в Європу через цей трубопровід, то вона повинна зробити це зараз через існуючі маршрути.

"Ви не можете мати і те і інше", - цитує Хохштейна Reuters.

Він також підкреслив, що президент Росії Володимир Путін наближається до того, щоб використовувати газ в якості політичної зброї.

"Якщо у Росії дійсно є газ для постачання, а вона вважає за краще не робити цього, і це відбудеться тільки в тому випадку, якщо Європа погодиться з іншими вимогами, які абсолютно не пов'язані", - додав представник Держдепу.

При цьому Хохштейн зазначив, що США не змінили негативного ставлення до "Північного потоку 2", але перейшли від спроб протидіяти будівництву газопроводу до нівелювання негативних наслідків його введення в експлуатацію.