"Північний потік-2" посилить залежність ЄС від одного постачальника, - WP

Реалізація газпроводу "Північний потік-1" призвела до посилення газпромівсього впливу на європейську економіку

Газопровод "Северный поток-2" лишит Украину существенных доходов от транзита и усилит зависимость ЕС от одного поставщика. Об этом сообщает Washington post.

Реализация газпровода "Северный поток-1" привела к усилению газпромовского влияния на европейскую экономику и политику в целом.Теперь украденные активы Россия охраняет с помощью снайперов и военных кораблей и продолжает убеждать европейцев в полезности и безопасности реализации "Северного потока-2".

"Если Путин смотрит на все сквозь призму стратегии, то в Берлине царит верховенство экономики. Такой подход работал со времен окончания Второй мировой войны, пока Соединенные Штаты были гарантом европейской безопасности. И сейчас этот зонтик сворачивается, а Москва на подъеме", - считает Йозеф Йоффе член редакционного совета еженедельника Die Zeit и научный сотрудник Института Гувера.

Напомним, в Европейском парламенте заявили о необходимости свернуть осуществления проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2".

РБК-Украина писало, что власти США готовятся ввести санкции в отношении компаний, занимающихся "Северным потоком-2".