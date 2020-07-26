"Північний потік-2": США посилюють тиск на європейських підрядників

США посилюють тиск на європейські та німецькі компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу "Північний потік - 2". У Вашингтоні проти будівництва російського газопроводу в Європі.

Про це пише газета Die Welt.

Наголошується, що представники США в минулі дні провели відео переговори з підрядниками, щоб підкреслити "далекосяжні наслідки подальшої участі в проєкті". Таких онлайн-зустрічей було як мінімум дві.

У консультаціях взяли участь до 12 представників уряду США з трьох міністерств: Держдепартаменту, Мінфіну і Міненерго. Вони "в доброзичливому тоні" зазначили, що мають намір "перешкодити завершенню будівництва". Також в США відзначають, що загроза є "дуже серйозною".

Як відомо, Київ виступає проти будівництва газопроводу, який має з'єднати Росію і Європу в обхід України. У Києві побоюються, що Росія може припинити транзит газу в Європу через територію України, що приносить до бюджету майже 3 млрд доларів щорічно.

Щоб не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2", в США анонсували нові санкції проти газопроводу, які торкнуться всі компанії, що допомагають російським проектом.

Раніше повідомлялося, що Данія заборонила проводити будівельні роботи газопроводу в своїх водах з-за нересту тріски, як мінімум до осені.