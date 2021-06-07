"Північний потік-2": США і Німеччина обговорюють можливі компенсації Україні

США і Німеччина у зв'язку фактичним завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2" обговорюють можливі компенсації Україні. Йдеться про відшкодування, оскільки Київ може втратити транзит газу з Росії до Європи.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу.

За його словами, з на сьогодні з Німеччиною активно йдуть переговори і про інтереси України.

"Щоб вивчити, що може і, на мій погляд, має бути зроблено, щоб гарантувати, що транзитні платежі, які Україна може на якомусь етапі в майбутньому втратити внаслідок того, що цей "Північний потік-2" йде в обхід України, можуть зберегтися. Що усунуто здатність Росії використовувати газ як зброю проти України або когось ще", - зазначив Блінкен.