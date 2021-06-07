"Північний потік-2": США і Німеччина обговорюють можливі компенсації Україні

США і Німеччина у зв'язку фактичним завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2" обговорюють можливі компенсації Україні. Йдеться про відшкодування, оскільки Київ може втратити транзит газу з Росії до Європи.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу.
За його словами, з на сьогодні з Німеччиною активно йдуть переговори і про інтереси України.
"Щоб вивчити, що може і, на мій погляд, має бути зроблено, щоб гарантувати, що транзитні платежі, які Україна може на якомусь етапі в майбутньому втратити внаслідок того, що цей "Північний потік-2" йде в обхід України, можуть зберегтися. Що усунуто здатність Росії використовувати газ як зброю проти України або когось ще", - зазначив Блінкен.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований рішенням США скасувати санкції проти пов'язаних з "Північним потоком-2" компаній. За його словами, він дізнався про це зі ЗМІ, а не від представників Вашингтона. При цьому він вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити проект.
Минулого тижня російський лідер Володимир Путін завершив про завершення будівництва першої нитки газопроводу. Він також говорив, що Росія має намір завантажувати потужності ГТС України і після запуску "Північного потоку-2".