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"Північний потік-2" суперечить основному принципу енергобезпеки Європи, - Кулеба

Автор: Дмитро Левицький, Мілан Лєліч

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився проти російського газопроводу "Північний потік-2". На його думку, цей проект суперечить фундаментальному принципу енергетичної безпеки Європи.

Про це йшлося в інтерв'ю міністра для програми BBC HARDtalk.

Як наголосив Кулеба, російський "Північний потік-2" є поганим проектом, хоч Німеччина може вважати, що він гарний для неї.

"Це поганий проект, він суперечить фундаментальному принципу європейської енергетичної безпеки - диверсифікації, але Німеччина може вірити в те, що цей проект гарний для неї", - сказав він.

Міністр додав, що країни, які виступають проти будівництва "Північного потоку-2" допомогають відтягнути його завершення та допомагають Європі забезпечити свою безпеку.

"Але я хотів би підкреслити, що "Північний потік-2" до цього моменту вже повинен був бути добудованим, а ми досі розмовляємо про його можливе завершення", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, в Росії сподіваються, що будівництво "Північного потоку-2" завершиться до кінця 2021 року. Однак точної дати введення в експлуатацію поки немає.

Додамо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що попри протиріччя в Європі щодо проекту "Північний потік-2", Берлін цілком підтримує будівництво газопроводу.

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