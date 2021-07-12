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"Північний потік-2": позиція Німеччини залишається незмінною

Автор: РБК-Україна

Позиція уряду Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" залишається незмінною. Вона також відома всім сторонам, в тому числі, що стосується політичних аспектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finanzen.net.

Як заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, обговорення з американською стороною з приводу "Північного потоку-2" тривають.

"Це бізнес-проект і позиція Німеччини відома в тому, що стосується політичних аспектів проекту", - зазначив він і уточнив, що позиція німецької сторони не змінилася.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина видала всі дозволи на будівництво " Північного потоку-2".

Його планують завершити вже в серпні.

Українська сторона виступає проти нього, оскільки побоюється, що це дозволить Росії скоротити обсяги транзиту газу до Європи через її територію.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиГерманияПівнічний потік-2