"Північний потік-2" мертвий". У Німеччині розповіли, як компенсують нестачу російського газу

Німеччина не планує використовувати не введений в експлуатацію газогін "Північний потік - 2", попри те, що обсяги транзиту російського газу через Україну зменшені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці Мінекономіки ФРН Анніки Айнгорн на брифінгу в середу, 11 травня.
"Трубопровід "Північний потік-2" після початку російської загарбницької війни проти України є насправді мертвим", - заявила Айнгорн.
За її словами, "безпека енергопостачання в Німеччині є наразі гарантованою".
Відзначимо, що за даними Айнгорн, обсяги транзиту, який проходить територією України, знизилися у порівнянні з попереднім днем на 25%, але компенсуються поставками з інших країн, зокрема, з Норвегії та Нідерландів.
Вона не виключила, що поставки з цих країн можуть бути збільшені. До того ж, основним каналом отримання Німеччиною російського газу є зараз трубопровід "Північний потік-1"
Як повідомлялось, колишній голова МЗС Німеччини визнав свою помилку за просування газопроводу "Північний потік-2".
Також варто нагадати, що 22 лютого у Німеччині зупинили сертифікацію "Північного потоку-2" у зв'язку із загостренням російської кризи.
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