"Північний потік-2" мертвий". У Німеччині розповіли, як компенсують нестачу російського газу

"Трубопровід "Північний потік-2" після початку російської загарбницької війни проти України є насправді мертвим", - заявила Айнгорн.

За її словами, "безпека енергопостачання в Німеччині є наразі гарантованою".

Відзначимо, що за даними Айнгорн, обсяги транзиту, який проходить територією України, знизилися у порівнянні з попереднім днем на 25%, але компенсуються поставками з інших країн, зокрема, з Норвегії та Нідерландів.

Вона не виключила, що поставки з цих країн можуть бути збільшені. До того ж, основним каналом отримання Німеччиною російського газу є зараз трубопровід "Північний потік-1"