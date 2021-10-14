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"Північний потік-2" буде готовий до запуску в найближчі дні, - Новак

Автор: Юлія Бойко

Російський газопровід "Північний потік-2" буде готовий до запуску в найближчі дні. На сьогодні йдуть технологічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявив віце-прем'єр Російської Федерації Олександр Новак, "Північний потік-2" добудовано.

"Зараз йдуть пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідною технологічною кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він найближчими днями, для того, щоб його запустити, буде готовий", - підкреслив він.

При цьому він додав, що подальша ситуація з роботою газопроводу залежить від європейського регулятора.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав нісенітницею твердження про те, що "Північний потік-2" будували тільки, щоб обійти Україну.

А американське видання Politico випустило матеріал, в якому стверджує, що адміністрація президента США Джо Байдена не має наміру вводити санкції проти російського газопроводу.

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Російська ФедераціяПівнічний потік-2