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США впевнені, що Німеччина не піде на виверти при сертифікації "Північного потоку-2"

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Вівторок 12 жовтня 2021 11:13
США впевнені, що Німеччина не піде на виверти при сертифікації "Північного потоку-2" Фото: старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн (Amos Hochstein/flickr.com)
Автор: Юрій Дощатов

Німеччина не піде на виверти і при сертифікації "Північного потоку-2" застосує всі норми Третього енергопакету. Газопровід не буде запущений до завершення сертифікації.

Про це старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи може Німеччина, встановити віртуальну точку передачі газу в морській 12-мильній зоні і обійти норми Третього енергопакету, Хохштайн заявив:

"Я це питання піднімав з представниками уряду Німеччини. З моєї точки зору, це було б вивертом, щоб обійти умови, а не серйозний підхід до реального застосування норм (Третього енергопакету, - ред.)".

Хохштайн зазначив, що у нього був активний відвертий діалог з представниками німецького уряду. "Я дуже сподіваюся, що там серйозно ставляться до спільної заяви США і Німеччини, тому в цьому відношенні проблем не виникне", - додав він.

За його словами, для сертифікації "Північного потоку-2" потрібно буде 6-7 місяців. "У спільній заяві США і Німеччини німецький уряд сказав, що буде стежити за тим, щоб Третій енергопакет був врахований і в дусі, і в букві рішення. І ми, США, будемо продовжувати впливати на німецький уряд, щоб було саме так", - сказав він.

Повну версію інтерв'ю дивіться на відео:

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Північний потік-2
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