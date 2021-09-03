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На північному заході Італії сталася масштабна пожежа в центрі міста

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Турин, П'ятниця 03 вересня 2021 20:59
На північному заході Італії сталася масштабна пожежа в центрі міста Фото: у центрі Турина сталася пожежа (twitter.com/pythagoras_II)
Автор: Валерія Поліщук

На північному заході Італії в центрі міста Турин сталася масштабна пожежа. В результаті події близько 100 осіб були евакуйовані зі своїх будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Пожежа почалася на горищі будівлі неподалік від головного залізничного вокзалу і незабаром поширилася на довколишні житлові будинки в тому ж кварталі.

Також були чутні кілька вибухів, ймовірно, від газових балонів, які лопнули на горищах з того боку, де розташовані найпопулярніші будинки.

Всі припарковані на площі автомобілі були переміщені, вся територія оточена. Електропостачання було призупинено.

Причиною пожежі могло стати обвалення горища, в результаті чого полум'я поширилося і знищило горища і пентхауси.

П'ятеро людей були змушені звернутися за медичною допомогою на місці події: двоє поліцейських і робітник отримали незначні опіки і подряпини, а двоє жителів, яких не було в будинку в момент пожежі, відчули легке нездужання.

Десятки пожежників протягом декількох годин намагаються взяти полум'я під контроль.

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