У Північній Македонії посилили комендантську годину

Влада Північної Македонії посилили обмеження на пересування громадян, щоб перешкоджати поширенню коронавируса. Про це повідомляє уряд країни в Twitter.

Так, з середи 8 квітня набирають чинності нові обмеження.

"Забороняється рух громадян на всій території країни у будні з 16:00 до 05:00 і з 16:00 п'ятниці до 05:00 понеділка", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що громадяни віком до 18 років можуть виходити з дому в будні лише з 13:00 до 15:00, а громадяни, старші 65 років - з 10:00 до 12:00.

За останніми даними, в країні виявлено 555 хворих коронавірусом, одужали 23 людини, померли - 18.

Нагадаємо, 22 березня в країні ввели комендантську годину. До 8 квітня громадянам заборонено покидати свої будинки з 12:00 до 06:00. Ця заборона виключає людей, які потребують невідкладної медичної допомоги та супроводжуючих їх людей.

Крім того, президент Північної Македонії Стево Пендаровскі оголосив надзвичайний стан в країні через поширення коронавірусу. Надзвичайний стан в країні триватиме 30 днів.