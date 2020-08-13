У Північній Кореї пошкоджений ядерний об'єкт, - Reuters

У Північній Кореї сильні повені пошкодили ядерний об'єкт. До такого висновку прийшли експерти в США, проаналізувавши супутникові знімки.

Про це повідомляє Аljazeera.

Зазначено, що повені призвели до затоплення двох насосних станцій у ядерному центрі в Йонбені.

Так, через сильні дощі у країні біля річки Куренган почалися сильні затоплення. У результаті цього вода досягла насосних станцій, які обслуговують ядерний реактор.

Крім того, під водою повністю виявилася і водозливна гребля, яку будували для охолодження реакторів.

Агентство підкреслює, що пошкодження насосів і труб може привести до "сильної уразливості" і пошкоджень ядерного об'єкта. При цьому основні об'єкти комплексу, судячи з усього, вдалося зберегти.

Нагадаємо, в ООН вважають, що КНДР продовжує реалізацію своєї програми створення ядерної зброї; деякі країни вважають, що вона "швидше за все розробила мініатюрні ядерні пристрої для установки на боєголовки своїх балістичних ракет.

Як писало РБК-Україна, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ядерна зброя країни назавжди забезпечить її безпеку.

Раніше КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.