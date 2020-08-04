В ООН заявили, що КНДР розробила мініатюрні ядерні пристрої

КНДР продовжує ядерні випробування

Північна Корея продовжує реалізацію своєї програми створення ядерної зброї. Деякі країни вважають, що вона "швидше за все розробила мініатюрні ядерні пристрої для установки на боєголовки своїх балістичних ракет".

Про це пише "Голос Америки".

Згідно конфіденційної доповіді Організації Об'єднаних Націй, ряд неназваних країн вважає, що останні шість ядерних випробувань в Північній Кореї, найімовірніше, допомогли КНДР розробити мініатюрні ядерні пристрої.

"Північна Корея продовжує свою ядерну програму, включаючи виробництво високозбагаченого урану і будівництво експериментального легководного ядерного реактора. Одна держава, яке входить до Комітету з санкцій щодо Північної Кореї РБ ООН вважає, що КНДР продовжує виробництво ядерної зброї", - йдеться в доповіді.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ядерна зброя країни назавжди забезпечить її безпеку.

РБК-Україна писало, що КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.