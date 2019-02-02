У Північній Ірландії в результаті збройного нападу загинуло 2 людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У поліції заявили, що небезпеки для населення немає

Поліція Північної Ірландії повідомила, що під час "нападу воєнізованих формувань" в двох місцях міста Лондондеррі було застрелено 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався в районі Баллімагроарті, де не так давно був підірваний автомобіль, відповідальність за підрив якого взяла угруповання, що 20 років тому виступало під назвою "Ірландська республіканська армія (ІРА).

У поліції зазначили, що жителям немає причин турбуватися про можливу загрозу злочинців.

Раніше повідомлялося, що в Північній Ірландії затримали підозрюваних у вибуху в Деррі. Педставитель поліції Марк Хамилтон, в організації вчорашнього вибуху автомобіля поблизу місцевого суду підозрюється екстремістське угрупування "Нова ІРА".

Нагадаємо, у Миколаєві біля будівлі райсуду розстріляли двох людей. Перед стріляниною в суді вирішувався спір між жителями Одеси і Миколаєва, де останні програли суд і повинні були виплатити певну суму одеситам, після чого житель Миколаєва дістав карабін з машини і кілька разів вистрілив у чоловіка і жінку.