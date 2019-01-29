У "Північному потоці-2" заявили, що не бачать загрози проекту в газовій директиві ЄС

Фіндиректор компанії заявив, що проект, як і раніше знаходиться в ранній стадії

Компания Nord Stream 2 AG - оператор проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2" - не видит угрозы проекту в газовой директиве Европейского союза. Об этом сообщил финансовый директор компании Пол Коркоран, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Это не угроза проекту, потому что поправки касаются управления газопроводом, а не этапа строительства", - сказал он.

По его словам, проект по-прежнему находится в ранней стадии, переговоры ведутся более года, и трудности в достижении соглашения еще остаются.

"Мы просто следим за ситуацией и развитием событий", - добавил он.

Напомним, в марте прошлого года депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовые директивы, которые должны помешать строительству газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, Сенат Соединенных Штатов представил резолюцию, которая призывает к усилению военной помощи Украине и поддерживает отмену газопровода "Северный поток - 2".