Північна Македонія завершила виведення своїх військових з Афганістану

"Північна Македонія вивела свої війська з Афганістану відповідно до рішення всіх країн-членів НАТО про завершення місії "Рішуча підтримка", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що цій події буде пристосована урочиста церемонія, в якій візьме участь президент Північної Македонії Стево Пендаровскі і глава Міноборони країни Радміла Шекеринська.

Військовий контингент Північної Македонії в Афганістані налічувало близько 3 тисяч військовослужбовців. Він входив до складу Міжнародних сил сприяння безпеці, очолюваних НАТО. Військові балканської країни брали участь у місії Альянсу"Рішуча підтримка".

Фото: Північна Македонія вивела своїх військових з Афганістану (facebook.com/Armija.Republika.Severna.Makedonija)