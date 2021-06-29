Північна Македонія завершила виведення своїх військових з Афганістану

Північна Македонія закінчила виведення свого військового контингенту з Афганістану, який брав участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".
Про це повідомило Міноборони країни.
"Північна Македонія вивела свої війська з Афганістану відповідно до рішення всіх країн-членів НАТО про завершення місії "Рішуча підтримка", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що цій події буде пристосована урочиста церемонія, в якій візьме участь президент Північної Македонії Стево Пендаровскі і глава Міноборони країни Радміла Шекеринська.
Військовий контингент Північної Македонії в Афганістані налічувало близько 3 тисяч військовослужбовців. Він входив до складу Міжнародних сил сприяння безпеці, очолюваних НАТО. Військові балканської країни брали участь у місії Альянсу"Рішуча підтримка".
Фото: Північна Македонія вивела своїх військових з Афганістану (facebook.com/Armija.Republika.Severna.Makedonija)
Нагадаємо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".
Зазначимо, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч на 25 червня в країну прибули перші польські військові.