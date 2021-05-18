Північна Македонія висилає російського дипломата

Уряд Північної Македонії прийняв рішення вислати російського дипломата з країни. Дипломат повинен покинути країну протягом декількох днів.
"Міністерство закордонних справ оголосило, що відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини вирішено оголосити дипломата в посольстві Російської Федерації персоною нон грата в республіці Північна Македонія", - йдеться в повідомленні.
14 травня російського посла Сергія Базднікіна викликали в МЗС Північної Македонії, де йому повідомили, що один з російських дипломатів оголошений персоною нон грата.
"Послу вручена нота, яка наказує вказаному в ній дипломату покинути територію Північної Македонії протягом семи днів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів, після чого Прага вирішила зрівняти чисельність персоналу посольства, що означає висилку ще 70 осіб.
Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Україна запропонувала направити висланих Росією чеських дипломатів на роботу до Києва.