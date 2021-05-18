Північна Македонія висилає російського дипломата

Про це повідомляє Інформаційний портал MKD .

"Міністерство закордонних справ оголосило, що відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини вирішено оголосити дипломата в посольстві Російської Федерації персоною нон грата в республіці Північна Македонія", - йдеться в повідомленні.

14 травня російського посла Сергія Базднікіна викликали в МЗС Північної Македонії, де йому повідомили, що один з російських дипломатів оголошений персоною нон грата.

"Послу вручена нота, яка наказує вказаному в ній дипломату покинути територію Північної Македонії протягом семи днів", - йдеться в повідомленні.