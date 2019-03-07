Північна Македонія призначила посла в Україні

Послом в Україні став Крум Ефремов
Республика Северная Македония назначила послом в Украине Крума Ефремова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства иностранных дел Украины.
Как отмечается, сегодня заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь принял копии верительных грамот.
"Заместитель Министра Василий Бондарь принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Северная Македония в Украине Крума Ефремова", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 февраля, вступил в силу так называемый Преспинський договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию, изменениях в Конституцию страны и закон о внедрении этих изменений.