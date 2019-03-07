Північна Македонія призначила посла в Україні

Послом в Україні став Крум Ефремов

Республика Северная Македония назначила послом в Украине Крума Ефремова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, сегодня заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь принял копии верительных грамот.

"Заместитель Министра Василий Бондарь принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Северная Македония в Украине Крума Ефремова", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко продлил безвиз для граждан Северной Македоний еще на год. Согласно указу, с 16 марта 2019 до 15 марта 2020 года вводится безвизовый режим въезда и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Северной Македонии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, 12 февраля, вступил в силу так называемый Преспинський договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию, изменениях в Конституцию страны и закон о внедрении этих изменений.