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Північна Македонія та Грузія встановили дипломатичні відносини

Новини » Політика    16.02.2019 - 16:07
Північна Македонія та Грузія встановили дипломатичні відносини
фото: глава МЗС Північної Македонії Нікола Димитров (EPA)

Підписання акту про дипломатичні відносини відбулося сьогодні Мюнхені

У суботу, 16 лютого, в рамках Мюнхенської конференції з безпеки Грузія та Північна Македонія підписали акт "Про встановлення дипломатичних та консульських відносин". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Press 24.

Як повідомляється, свої підписи під документом залишили міністри закордонних справ Грузії Давид Залкаліані та Північної Македонії Нікола Димитров. Міністри двох країн привітали такий крок та висловили сподівання в подальшому розвитку відносин.

Крім того, глава грузинського МЗС висловив надію, що "встановлені дипломатичні відносини між Грузією та Північною Македонією дадуть новий імпульс динаміці відносин між двома країнами".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз почне переговори з Північною Македонією щодо її членства в ЄС влітку 2019 року.

Раніше, 6 лютого посли 29 держав-учасників НАТО і Македонії в Брюсселі підписали протокол вступу країни до Північноатлантичного альянсу. протокол був підписаний у присутності генсека НАТО Йенса Столтенберга і глави МЗС Македонії Ніколи Димитрова.

Додамо, що у вівторок, 12 лютого, набрали чинності так званий Преспинський договір про зміну назви Македонії на Північну Македонію, зміни до Конституції країни і закон про впровадження цих змін.

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