Північна Корея може припинити ядерні переговори з США

Ядерні переговори призупинять, якщо США не підуть на поступки

Северная Корея (КНДР) рассматривает возможность приостановки ядерных переговоров с США, если Вашингтон не пойдет на уступки. Об этом заявила замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, северокорейский чиновник обвинила высших должностных лиц США в срыве саммита в Ханое с участием лидеров обеих стран. По ее словам, Пхеньян может приостановить переговоры и вернуться к ракетным и ядерным испытаниям, если Вашингтон не пойдет на уступки.

"Мы не намерены уступать требованиям США в какой-либо форме, и мы не готовы участвовать в переговорах такого рода", - отметила Чхве Сон Хуэй.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп готов к продолжению диалога с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

До этого сообщалось, что КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ после провала саммита в Ханое. При этом Пхеньян обещал еще на первом саммите лидеров обеих стран демонтировать объект полностью. Трамп, в свою очередь, заявил, что будет "очень разочарован" в лидере КНДР, если эти данные подтвердятся.