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На півночі Ізраїлю завили сирени: військові відповіли взаємністю на ракетні обстріли

Автор: Наталья Скороход

На півночі Ізраїлю завили сирени через ракетну атаку. Сили оборони Ізраїлю заявили про те, що по регіону Західної Галілеї були випущені дві ракети з Лівану рано вранці у вівторок, після чого армія відкрила вогонь у відповідь по джерелу пусків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль заявив можливій атаці на судно. Корабель був пошкоджений про шлях в Об'єднані Арабські Емірати.

Раніше повідомлялося, що Зеленський запросив президента Ізраїлю відвідати Україну.

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Ізраїль