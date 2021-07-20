На півночі Ізраїлю завили сирени: військові відповіли взаємністю на ракетні обстріли

На півночі Ізраїлю завили сирени через ракетну атаку. Сили оборони Ізраїлю заявили про те, що по регіону Західної Галілеї були випущені дві ракети з Лівану рано вранці у вівторок, після чого армія відкрила вогонь у відповідь по джерелу пусків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Нагадаємо, нещодавно Ізраїль заявив можливій атаці на судно. Корабель був пошкоджений про шлях в Об'єднані Арабські Емірати.
Раніше повідомлялося, що Зеленський запросив президента Ізраїлю відвідати Україну.