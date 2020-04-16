На півночі Італії стався землетрус

Сьогодні, 16 квітня, на півночі Італії зафіксували землетрус магнітудою 4,2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Як повідомляється, в провінції П'яченца області Емілія-Романья були зафіксовані підземні поштовхи, але сам епіцентр землетрусу знаходився на глибині 3 км в малонаселеній місцевості за декілька кілометрів від міста Черіньяле.

Як зазначається, ніяких повідомлень про пошкодження до влади не надходило, але підземні поштовхи відчувалися у далеко віддалених містах таких, як Мілан, Болонья і Генуя.

Крім того, Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр і геологічна служба Сполучених Штатів вказують, що поштовх також відчувався поблизу Генуї. Деякі користувачі в соціальних мережах повідомляють, що вони явно відчули землетрус і що бачили падіння черепиці з дахів.

Нагадаємо, біля Курильських островів (Російська Федерація) відбулася серія з трьох землетрусів магнітудою 5,3, 4,2 і 4,1.

Також в кінці березня на Камчатці в Росії відбулося потужний землетрус магнітудою 7,6. Епіцентр знаходився в акваторії Тихого океану на відстані 463 км південніше Петропавловськ-Камчатського міського округу.