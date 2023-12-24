В Севастополе с утра раздался громкий взрыв, перед этим слышали шум ракеты

В Севастополе, временно оккупированного Крыма, утром, 24 декабря, прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крым.Реалии ".
"Как сообщил наш корреспондент, около 08:35 по местному времени прогремел мощный взрыв, от которого задрожали окна. Перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты", - пишет издание.
Стоит добавить, что пока официальные лица, или военное командование Украины никак не комментировало ситуацию. Также тишину сохраняет оккупационная так называемая "власть".
Заявлений от российских властей города не было.
В целом в Крыму сейчас все чаще слышны взрывы. Наши защитники провели уже десятки операции на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
Например, 20 декабря, мощный взрыв прогремел в районе населенного пункта Черноморское на западе Крыма. Тогда же "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.
В частности взрывы и дым были в районе Индустриального шоссе Керчи, 21 декабря. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". Однако, по последним данным, он был заброшен и не использовался.
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