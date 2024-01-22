В Севастополе отключают воду, оккупанты объявили выходные среди недели

Во временно оккупированном Севастополе (Крым) из-за погодных условий и осадков произошло отключение водоснабжения в городе. Местные "власти" решили объявить будние дни во вторник и среду, 23 и 24 января соответственно выходными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Проблемы с водой в Севастополе местный гауляйтер объясняет сильными осадками в виде снегопада и потеплением буквально через сутки. После таяния снега последовал "резкий приток грязной воды с гор в реку Черную", из-за чего поднялись грунтовые воды.

"Показатели были превышены почти сотни раз. Подобная естественная ситуация была в Севастополе в последний раз в 70-х годах", - рассказывает он.

По словам представителя оккупационной "администрации" Севастополя, на обработку грязной воды уходит больше времени, и местные жители уже столкнулись с отсутствием воды.

Да, говорит гауляйтер, водоснабжение в городе не будет до 9 утра вторника, 23 января. После этого воду включат в два часа. Далее отключения планируются уже к вечеру стада, 24 января.

При этом Развожаев также заявляет, что вода в Севастополе может не дойти до всех домов.

В Севастополе воду подают по графику

Напомним, 20 января сообщалось, что из-за ликвидации непогоды в части оккупированного Севастополя воду будут подавать по введенному графику. Так, в:

Гагаринском;

Ленинском;

Балаклавском;

Нахимовском районах Севастополя.

Воду будут подавать из:

9:00 до 12:30;

19:00 до 22:00.

А в Сахарной головке и Штурмовом обещают возобновить водоснабжение до 17:00.

Масштабные отключения света в Крыму

Также сообщалось, что 18 января во временно оккупированном Крыму, по данным местных Телеграмм-каналов, свет частично пропал в Севастополе, Феодосии, Саках, Джанкое и Керчи.

По предварительным данным, причина "блэкаута" - аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы. Также в сети сообщалось, что на улицах городов произошел транспортный коллапс из-за неисправных светофоров.