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В Севастополе тревога, россияне перекрыли Крымский мост и заявили об "атаке"

Иллюстративное фото: Крымский мост (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сигнал воздушной тревоги объявлен в оккупированном Севастополе. Россияне заявляют о вражеской ракетной атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы оккупационного председателя Севастополя Михаила Развожаева, Крымский ветер.

Как пишут в сети, в Севастополе работает ПВО против якобы вражеской ракетной атаки. Пропагандисты заявили, что якобы по полуострову были выпущены ракеты из 12 вражеских самолетов.

При этом россияне перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. А также просят людей не подходить к окнам.

Также предупреждают об опасности в таких городах, как Джанкой, Евпатория и Саки. А в Севастополе были слышны взрывы.

Обновлено в 22:01.

Оккупационный председатель Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работает ПВО. А все службы вроде бы приведены в состояние боевой готовности.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал он.

Обновлено в 22:05.

Telegram-каналы сообщают о шести взрывах в районе Севастополя и в районе аэродрома Бельбек.

Обновлено в 22:10.

Сообщают, что в Казачьей бухте, где расположена 810 бригады морская пехота РФ, есть прилеты. Горит какой-нибудь объект.

Обновлено в 22:15.

Очевидцы заявляют, что в Севастополе был прилет по кораблям в порту. Также есть задымление на мысе Фиолент, а в районе Инкермана столб дыма.

Кроме этого, дым виднеется и в центре Севастополя.

 

Фото: взрывы в Крыму 23 марта (t.me/Crimeanwind)

Ситуация в оккупированном Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, в начале января 2024 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.

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