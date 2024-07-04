В Севастополе прогремел взрыв: в районе дислокации РЭБ поднялся дым

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 4 июля, днем прозвучал мощный взрыв. После этого над мысом Фиолент заметен дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram .

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объясняет взрыв тем, что флотом "был произведен один учебный выстрел".

При этом российские пропагандистские каналы утверждают, что взрыв якобы был связан с утилизацией боеприпасов.

На этом фоне россияне перекрыли Крымский мост.

По данным канала, дым виден в районе дислокации российского средства радиоэлектронной борьбы.

Взрывы в Крыму

Напомним, украинские воины уже неоднократно наносили удары по временно оккупированному Крыму. Они атакуют российские военные объекты на полуострове.

В частности, как рассказал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, 1 июля украинские самолеты ударили по складу боеприпасов в Крыму.

При этом в период с 22 по 28 июня украинские защитники атаковали "редкую цель" в Крыму. В результате их удара был поврежден Центр космического слежения и связи.

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