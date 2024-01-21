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В Севастополе прогремели взрывы, россияне заявили о работе ПВО

Фото: в Севастополе 21 января прогремели взрывы (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Севастополе в оккупированном Крыму прогремели сегодня, 21 января. Там была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам местных жителей, в Севастополе было по меньшей мере три взрыва. Они прозвучали около 12:38.

Перед этим пропагандисты сообщили, что в Севастополе объявили воздушную тревогу и ракетную угрозу.

Кроме того, российские оккупанты на фоне этого перекрыли движение по Крымскому мосту.

Обновлено в 13:40

Пропагандисты сообщили, что над Черным морем якобы были сбиты две украинские ракеты.

Взрывы в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, 4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также Воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.

 

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