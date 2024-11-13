Взрыв произошел, когда автомобиль двигался по улице Тараса Шевченко. По словам очевидцев, после взрыва водителю пытались помочь, впрочем, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

От взрыва под днищем у автомобиля образовалась дыра, что может свидетельствовать об установлении СВУ.

Фото: в Севастополе взорвали автомобиль с капитаном Черноморского флота (росСМИ)

"По предварительным данным, в взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Предварительно, в машине сработало СВУ. По словам очевидцев, водителю оторвало ноги. Мужчина погиб", - пишет российский Telegram-канал.