В Севастополе взорвали автомобиль с предположительно капитаном 1-го ранга Черноморском флота. Предварительно в транспорте сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Взрыв произошел, когда автомобиль двигался по улице Тараса Шевченко. По словам очевидцев, после взрыва водителю пытались помочь, впрочем, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
От взрыва под днищем у автомобиля образовалась дыра, что может свидетельствовать об установлении СВУ.
Фото: в Севастополе взорвали автомобиль с капитаном Черноморского флота (росСМИ)
"По предварительным данным, в взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Предварительно, в машине сработало СВУ. По словам очевидцев, водителю оторвало ноги. Мужчина погиб", - пишет российский Telegram-канал.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Мариуполе взорвали автомобиль с офицером кавказских подразделений.
В частности, в апреле в Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) коллаборанта Василия Прозорова.
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