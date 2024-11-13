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В Севастополе взорвали автомобиль с капитаном Черноморского флота

Фото: в Севастополе взорвали автомобиль с капитаном Черноморского флота (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В Севастополе взорвали автомобиль с предположительно капитаном 1-го ранга Черноморском флота. Предварительно в транспорте сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Взрыв произошел, когда автомобиль двигался по улице Тараса Шевченко. По словам очевидцев, после взрыва водителю пытались помочь, впрочем, травмы оказались несовместимыми с жизнью

От взрыва под днищем у автомобиля образовалась дыра, что может свидетельствовать об установлении СВУ. 

Фото: в Севастополе взорвали автомобиль с капитаном Черноморского флота (росСМИ)

"По предварительным данным, в взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Предварительно, в машине сработало СВУ. По словам очевидцев, водителю оторвало ноги. Мужчина погиб", - пишет российский Telegram-канал.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Мариуполе взорвали автомобиль с офицером кавказских подразделений.

В частности, в апреле в Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) коллаборанта Василия Прозорова.

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