В Севастополе прогремели взрывы. Оккупанты заявили, что "отбили" атаку на корабль

В Севастополе утром 21 апреля прогремели взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы отбили атаку на один из кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" и партизанское движение "Атеш".

Сегодня с утра в Севастополе слышали взрывы. Гауляйтер Михаил Развожаев заявил об "отражении" атаки противокораблевой ракеты на один из кораблей РФ в Севастополе.

По его словам, от упавших обломков произошло "небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".

При этом партизанское движение "Атеш" заявило о "прилете" в Севастополе. По словам партизан, у россиян есть потери - несколько погибших и много раненых.

В сети заявляют, что в Севастополе якобы было попадание в корабль, но партизаны призывают не спешить с выводами.