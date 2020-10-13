У Севастополі ввели режим підвищеної готовності через нестачу води

"Влада" окупованого Севастополя ввела в місті режим підвищеної готовності через скорочення запасів води. Окупанти заявляють, що якщо не буде великої кількості опадів, то води вистачить на 81 день.

Про це повідомили в прес-службі так званого "міського уряду", передає ТАСС.

"У Севастополі введено режим підвищеної готовності у зв'язку зі скороченням запасів води. Відповідне рішення було прийняте сьогодні за підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій... З урахуванням того, що до кінця року серйозних опадів не очікується, води вистачить на 81 день", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевої "влади", зараз запаси Чорноріченського водосховища, від якого отримує воду майже все місто, складають 16,8 млн куб м води. При цьому 7 млн куб м - "недоторканний запас, нижче якого опускатися не можна".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через проблеми з водою в Криму будуть примусово викуповувати приватні свердловини. Російські окупанти пропонують підключати прокуратуру у разі опору кримчан в цьому питанні.

Згідно з офіційною позицією України, води в Криму не вистачає на розвиток військових об'єктів, а населення забезпечене нею повною мірою.