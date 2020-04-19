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У Криму зафіксували ще два випадки COVID-19

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 13:57
У Криму зафіксували ще два випадки COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість хворих перевалило за 60

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в анексованому Криму зросла ще на два і становить 61 особу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Один з хворих їхав в поїзді Москва-Сімферополь.

"Один хворий є контактним по раніше підтвердженому випадку у родині. Другий виявлено при надходженні інформації в міжрегіональне управління Росспоживнагляду про пасажира з температурою в шляху прямування поїзда Москва-Сімферополь. Пасажир госпіталізований в інфекційний стаціонар, проведено комплекс протиепідемічних заходів", - написав у Facebook так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Таким чином на території півострова 61 людина заражена коронавірусом - 45 осіб в Криму і 16 осіб в Севастополі.

РБК-Україна писало, що в країні за останню добу зафіксували 343 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що свідчить про зниження захворюваності другий день поспіль.

Зокрема, у Херсонській області лабораторно підтвердили 63 нових випадки інфікування коронавірусом. Також зафіксовано 1 летальний випадок. Ще 6 людей повністю одужали та виписані з лікарень.

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