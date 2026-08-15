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Сеута готовится к новому прорыву мигрантов, на границе появились водометы и проволока

15:42 15.08.2026 Сб
2 мин
Поводом стали призывы в соцсетях массово пересечь границу 15 августа
aimg Валерия Абабина
Фото: Испанские военные на границе с Сеутой (Getty Images)

Испания и Марокко ужесточили безопасность на границе с испанским эксклавом Сеута после призывов в соцсетях к очередному массовому наплыву мигрантов. Власти обеих стран пытаются не допустить повторения июльских событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

За последние дни меры безопасности заметно ужесточились, особенно на марокканской стороне.

В приграничном городе Фнидек власти установили дополнительные барьеры из колючей проволоки. На побережье патрулируют катера, на границе разместили водометы, а на подъездных дорогах обустроили многочисленные контрольно-пропускные пункты.

В Сеуте сейчас находятся 880 офицеров Национальной полиции Испании, это на 270 больше, чем в конце июля. Их поддерживают около 2000 военных и 700 офицеров Гражданской гвардии.

Несмотря на призывы в соцсетях, утром на пограничном переходе в Сеуте репортер dpa наблюдал затишье.

Что предшествовало

Власти обеих стран пытаются предотвратить повторение событий конца июля. Тогда, по разным оценкам, в Сеуту ворвались до 80 тысяч мигрантов.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка впоследствии отмечал, что это был однократный случай, который не повторится.

Несколько дней назад Министерство внутренних дел Марокко сообщило об аресте группы лиц, подозреваемых в подстрекательстве к новым попыткам незаконного проникновения в испанские эксклавы Сеута и Мелилья. В соцсетях распространялись призывы массово пересечь линию разграничения 15 августа.

В ведомстве заверили, что приняли все необходимые меры, чтобы не допустить незаконного перемещения.

Напомним, в конце июля испанская Сеута столкнулась с самым масштабным миграционным кризисом за последние годы. За короткое время в анклав прорвались десятки тысяч человек, а Испания направила туда военных .

Впоследствии Мадрид объявил, что возведет 500-метровый барьер на морском участке границы.

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