Сеута готовится к новому прорыву мигрантов, на границе появились водометы и проволока

За последние дни меры безопасности заметно ужесточились, особенно на марокканской стороне.

В приграничном городе Фнидек власти установили дополнительные барьеры из колючей проволоки. На побережье патрулируют катера, на границе разместили водометы, а на подъездных дорогах обустроили многочисленные контрольно-пропускные пункты.

В Сеуте сейчас находятся 880 офицеров Национальной полиции Испании, это на 270 больше, чем в конце июля. Их поддерживают около 2000 военных и 700 офицеров Гражданской гвардии.

Несмотря на призывы в соцсетях, утром на пограничном переходе в Сеуте репортер dpa наблюдал затишье.

Что предшествовало

Власти обеих стран пытаются предотвратить повторение событий конца июля. Тогда, по разным оценкам, в Сеуту ворвались до 80 тысяч мигрантов.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка впоследствии отмечал, что это был однократный случай, который не повторится.

Несколько дней назад Министерство внутренних дел Марокко сообщило об аресте группы лиц, подозреваемых в подстрекательстве к новым попыткам незаконного проникновения в испанские эксклавы Сеута и Мелилья. В соцсетях распространялись призывы массово пересечь линию разграничения 15 августа.

В ведомстве заверили, что приняли все необходимые меры, чтобы не допустить незаконного перемещения.