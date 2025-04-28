Сеул обвинил Россию и КНДР в нарушении международного права из-за военного сотрудничества

Отправка войск КНДР в Россию

Напомним, что Россия активно укрепляет военно-экономические связи с Северной Кореей, которая с прошлого года начала поставлять Москве боеприпасы и ракеты. В начале лета прошлого года диктаторы обеих стран, Владимир Путин и Ким Чен Ын, подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

Осенью стало известно, что Северная Корея перебросила в Россию более десяти тысяч своих военных. Часть из них уже была направлена в Курскую область, где солдаты КНДР воюют вместе с российской армией против Сил обороны Украины.

Сначала россияне не реагировали на информацию о северокорейских войсках, которые воюют на их стороне. Даже несмотря на то, что ВСУ захватили двух солдат КНДР в Курской области.

Однако в минувшую субботу в России подтвердили участие солдат Северной Кореи в войне против Украины. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о якобы завершении операции на территории Курской области.

В своем докладе он похвалил военных КНДР за то, что они "действовали бок о бок" с российскими военными.

Через несколько дней отправку войск в Россию подтвердила и Северная Корея.

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