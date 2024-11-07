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Сеул не исключает поставок оружия Украине, президент Южной Кореи назвал условие

Фото: Юн Сок Йоль, президент Южной Кореи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Южная Корея не исключает поставку вооружения Украине. Это будет зависеть от уровня привлечения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) к войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, которого цитирует Deutsche Welle.

Согласно политике Южной Кореи, она не предоставляет вооружение тем странам, которые находятся в конфликте. В то же время это может измениться из-за развертывания войск Северной Кореи в России для поддержки войны против Украины. 

"Теперь, в зависимости от уровня привлечения Северной Кореи, мы будем постепенно, поэтапно корректировать нашу стратегию поддержки. Это означает, что мы не исключаем возможности предоставления оружия", - заявил он.

КНДР отправила войска в Украину

Недавно стало известно, что Северная Корея направила своих военных на поддержку России в ее войне против Украины. По словам диктатора России Владимира Путина, это решение является частью "стратегического партнерства" между Российской Федерацией и КНДР.

Кроме того, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что северокорейские войска могут быть привлечены к активным боевым действиям против Украины уже в ноябре.

По информации ГУР, Россия вооружила военных КНДР:

минометами калибра 60 мм;
автоматами АК-12;
пулеметами РПК/ПКМ;
снайперскими винтовками СВД/СВЧ;
ПТРК «Феникс» и РПГ-7.
По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, Соединенные Штаты зафиксировали присутствие около 8 тысяч северокорейских солдат в Курской области России.

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