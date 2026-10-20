Сеул отзывает часть посольства в Украине после скандала с пленными

Решение объявило Министерство иностранных дел Южной Кореи во вторник, 20 октября. Это произошло спустя несколько недель после того, как Сеул отозвал своего посла в Украине.

Спикер МИД Южной Кореи Пак Ду Сун отметил, что отзыв посла не получил положительного ответа от украинской стороны.

Есть еще одна причина - персонал выводят из-за постоянной угрозы ударов по территории Украины. По словам спикера, из-за нее сложно обеспечить безопасность сотрудников.

Спор начался после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября. Он рассказал, что Украина недавно передала Южной Корее двух пленных военных КНДР.

В Сеуле заявили, что Киев нарушил договоренность не разглашать эту передачу. В Украине отрицают, что такая договоренность существовала.

Напомним, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что прощения Украины не оправдали ожиданий Сеула.

Тогда в Сеуле рассматривали разные варианты, среди которых отзыв посла.