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Сеул отзывает часть посольства в Украине после скандала с пленными

10:27 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: посол Южной Кореи в Украине Пак Кичан (wikipedia org)

Южная Корея заберет из Украины часть сотрудников своего посольства. В Сеуле говорят, что не получили конструктивного ответа от Киева в споре из-за пленных северокорейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Решение объявило Министерство иностранных дел Южной Кореи во вторник, 20 октября. Это произошло спустя несколько недель после того, как Сеул отозвал своего посла в Украине.

Спикер МИД Южной Кореи Пак Ду Сун отметил, что отзыв посла не получил положительного ответа от украинской стороны.

Есть еще одна причина - персонал выводят из-за постоянной угрозы ударов по территории Украины. По словам спикера, из-за нее сложно обеспечить безопасность сотрудников.

Спор начался после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября. Он рассказал, что Украина недавно передала Южной Корее двух пленных военных КНДР.

В Сеуле заявили, что Киев нарушил договоренность не разглашать эту передачу. В Украине отрицают, что такая договоренность существовала.

Напомним, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что прощения Украины не оправдали ожиданий Сеула.

Тогда в Сеуле рассматривали разные варианты, среди которых отзыв посла.

Также мы писали, что спикер МИД Украины Георгий Тихий объяснил причину недоразумения с Южной Кореей.

По его словам, стороны по-разному трактовали договоренности о конфиденциальности.

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