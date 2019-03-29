У Південній Кореї підрахували кількість ядерних об'єктів КНДР

Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

У Північній Кореї налічується понад сотні ядерних об'єктів

На сьогоднішній день Північна Корея має в своєму розпорядженні не менше 104 об'єктів, пов'язаних з її ядерною програмою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейський телеканал KBS.

Повідомляється, що телеканал отримав доступ до списку північнокорейських ядерних об'єктів, який є в розпорядженні урядів Південної Кореї Корея і США. В документі містяться дані про не менш 104 ядерних об'єктів. При цьому в якості критерію досягнення денуклеаризації вказується необхідність закриття сорока з них.

До списку входять, зокрема, 15 дослідних та контролюючих установ і вісім підприємств з видобутку урану, які розташовані в основному районі Йонбена в провінції Пхенан-Пукто, а також у передмістях Пхеньяну і повіті Пхьонсан провінції Хванхедо.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'являлися відомості про північнокорейські ядерні об'єкти, однак конкретні дані про їх кількість і місцезнаходження з'явилися вперше.

Нагадаємо, держсекретар США Майкл Помпео заявив про можливість досягнення прогресу на переговорах з КНДР з питань денуклеаризації Корейського півострова.

До цього в північнокорейському МЗС заявили, що Пхеньян розглядає можливість припинення ядерних переговорів з США, якщо Вашингтон не піде на поступки.