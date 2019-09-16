У мережі з'явилися фото нових флагманів Huawei

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Huawei Mate 30 буде презентовано 19 вересня

У мережі з'явилися офіційні зображення нових флагманських моделей Huawei Mate 30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheVerge.

Серед опублікованих рендерів, зображення чотирьох моделей нового флагмана - Huawei Mate 30 Porsche Design, Mate 30 Pro ,базовий Mate 30 і Mate 30 Lite.

Смартфон Mate 30 має сильно вигнутий з боків дисплей. Також новинка від Huawei має фронтальну камеру з трьома модулями. При цьому основна камера має відмітний дизайн від Mate 20 - замість квадратного блоку, камери оформлені в коло. Кнопка включення-блокування пристрою розташована на правій грані і має помаранчевий колір.

Фото: Huawei Mate 30 (twitter.com/evleaks)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що презентація нових флагманів від Huawei відбудеться 19 вересня в Мюнхені. Повідомляється, що нові моделі повинні стати першими смартфонами, які будуть працювати на базі однокристальних системи Kirin 990. Також буде можливість записувати відеоролики з роздільною здатністю 4К з частотою 60 к/с. Модель Mate 30 буде обладнана акумулятором ємністю 4200 мАч, Pro модель – 4500 мАч.

Також повідомлялося, що 10 вересня пройшла презентація нових iPhone 11. Новинка отримала додатковий об'єктив для сверхширокоугольных фото. У нового iPhone 11 шість кольорів корпусу, в тому числі ніжно-фіолетовий. Телефон надійде в продаж за ціною від 699 доларів.