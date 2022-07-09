Мережа ресторанів Hesburger відновила роботу в Україні

"Рішення відкрити наші ресторани ми ухвалили на прохання менеджерів ресторанів. За словами співробітників, наші клієнти сподівалися, що ресторани відкриються", - сказала генеральний директор Hesburger Карі Салмела.

Усі сім ресторанів Hesburger в Україні було закрито навесні, коли розпочалося військове вторгнення РФ. Чотири ресторани вже розпочали роботу, а решта трьох почне працювати пізніше.

У ресторанах Hesburger в Україні працює близько 100 людей.

У компанії зазначили, що не переставали платити зарплату співробітникам в Україні протягом усього часу, коли ресторани закрили.