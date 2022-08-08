Азаренка не отримала канадську візу. Вона обстоювала принцип "спорт поза політикою"

Білоруска Вікторія Азаренка не братиме участі в турнірі Жіночої тенісної асоціації в Торонто через відмову канадської влади надати їй дозвіл на в'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter білоруської тенісистки .

Екс-перша ракетка світу не полетить до Канади. Їй відмовили у видачі тамтешньої візи для участі в тенісних змаганнях.

"Пропускати один із моїх улюблених турнірів дуже прикро. Мені подобається грати в Канаді – там чудові вболівальники та багато знайдених за ці роки друзів", – заявила Азаренка.

Білоруські та російські тенісисти після повномасштабної агресії РФ щодо України виступають під нейтральними прапорами. Окремі турніри, наприклад Вімблдонський, відмовилися допустити росіян і білорусів до змагань.

Азаренка в цій ситуації намагається дотримуватися лінії "спорт поза політикою". Вона не засудила агресію РФ і допомогу Білорусі, але і відмовилася публічно критикувати рішення функціонерів. Натомість вона просувала тези про єднання через спорт.