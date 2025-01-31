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Ястремская сенсационно пробилась в полуфинал турнира в Линце: сыграет с обидчицей другой украинки

Линц, Пятница 31 января 2025 15:43
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Ястремская сенсационно пробилась в полуфинал турнира в Линце: сыграет с обидчицей другой украинки Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская неожиданно легко переиграла греческую теннисистку Марию Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в австрийском Линце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 500 Линц, 1/4 финала

Даяна Ястремская - Мария Саккари - 7:5, 6:0

Ястремская, которая в рейтинге WTA занимает 72-ю строчку, встречалась с 31-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции. Это была вторая встреча соперниц на корте, в первой сильнее оказалась гречанка.

Саккари, третья сеяная на турнире, была явной фавориткой противостояния. Однако украинка навязала ей достойную борьбу в первом сете. Проиграв две свои подачи, она сама сделала два брейка. А затем при счете 6:5 ввыиграла сет на подаче соперницы.

Что касается второй партии, то ее Ястремская взяла под ноль почти без борьбы. Саккари, показалось, все силы потратила еще в первом сете.

Таким образом Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA впервые после прошлогоднего Australian Open. За выход в финал она поборется с победительницей пары Клара Таусон (Дания) - Анна Блинкова. Кто бы из них не вышел на Ястремскую, это будет для украинки возможностью отомстить за соотечественницу. Ведь Таусон в первом круге одолела Ангелину Калинину. А Блинкова в 1/8 финала нанесла обидное поражение Элине Свитолиной.

Ястремская сенсационно пробилась в полуфинал турнира в Линце: сыграет с обидчицей другой украинки

Фото: Даяна Ястремская на турнире в Линце (x.com/WTALinz)

Ранее сообщили, как Свитолина впервые с начала полномасштабного вторжения проиграла россиянке.

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