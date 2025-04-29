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Сестра переговорщика Путина Дмитриева тайно посетила Украину с паспортом США

Вторник 29 апреля 2025 12:11
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Сестра переговорщика Путина Дмитриева тайно посетила Украину с паспортом США Фото: Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Путина на переговорах с США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сестра высокопоставленного кремлевского переговорщика Кирилла Дмитриева, Наталья Дмитриева посетила Украину в феврале 2025 года по американскому паспорту.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в соцсети Х написала американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на собственные источники.

По словам Ливингстон, факт визита Натальи в Украину подтвердили многочисленные источники.

Согласно пограничным записям, Дмитриева въехала в Украину 8 февраля и выехала 12 февраля. Это произошло за несколько дней до запланированных переговоров между Россией и США, которые должны были состояться в Саудовской Аравии относительно потенциального урегулирования ситуации в Украине.

Один из источников сообщил, что Наталья выехала из Украины в США в начале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, вместе со своей матерью. Однако, цель ее поездки в Украину остается неизвестной.

"Старые записи показывают, что и Наталья, и ее мать, Тамара Шевченко, ранее имели украинские паспорта, в последние несколько лет они ездили в Украину по американским паспортам. Непонятно, откуда у Натальи и Тамары американские паспорта и живут ли они сейчас в США", - пишет Ливингстон.

Имущество Дмитриевых

Кроме того, вероятно, что семья Дмитриевых может владеть большим количеством активов в Европе и Украине, чем было известно ранее.

Стоит заметить, что Кирилл Дмитриев - давний союзник российского диктатора Владимира Путина. Он жил в США более десяти лет, получив дипломы Стэнфорда и Гарварда. Затем он вошел в ближний круг Путина.

"Его жена - близкая подруга дочери Путина, а сам Дмитриев в течение многих лет пользовался глубоким доверием Кремля. Сейчас он руководит Российским фондом прямых инвестиций и играет ключевую роль, представляя Москву на мирных переговорах между Вашингтоном, Киевом и Москвой - роль, в которой он опирается на свое деловое прошлое", - отмечает журналистка.

Несмотря на хорошо известные связи Кирилла с США, статус его сестры и матери как американских граждан является новым явлением. Недавние визиты Натальи в Украину также стали неожиданностью.

Визит Дмитриева в США

В начале апреля глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон. Где встретился с представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

По результатам встреч Дмитриев сделал ряд заявлений, подробно о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.

Кто такой Кирилл Дмитриев, и почему он поехал на переговоры в Штаты - читайте в материале РБК-Украина.

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